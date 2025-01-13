Псковские энергетики восстановили энергообеспечение 71 населённого пункта

15:33, 13 января 2025, ПАИ

Псковским энергетикам удалось восстановить энергообеспечение 71 населенного пункта. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

Без электричества из-за циклона «Чарли» с сильным снегопадом всё ещё остаются порядка 10 тысяч человек. Больше всего отключений в Плюсском, Псковском и Гдовском муниципалитетах. Над восстановлением линий работает 74 бригады (293 человека) с учётом прибывших из других регионов.

«Все усилия направлены на восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки», - заверил Михаил Ведерников.

Сообщить об отсутствии электричества можно по телефону 8-800-220-0-220 или оставить заявку об отключении по номеру 122.

Ранее сообщалось, что энергетики сумели восстановить почти 2000 км линий электропередачи в Псковской области.