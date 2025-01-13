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Общество

Псковский футболист Владислав Сакадеев покинул медиакоманду Broke Boys

Псковский футболист Владислав Сакадеев покинул медиакоманду Broke Boys. Об этом пишет телеграм-канал «Спортинформ» со ссылкой на соцсети клуба.

«Решение моё взвешенное. Оно принималось на протяжении двух месяцев. Хотел бы сейчас сказать, что покидаю команду. Мы разговаривали после Нового года с руководством и решили, что мне нужно искать немного другую дорогу», – сказал псковский футболист.

Владислав Сакадеев пришёл в коллектив в середине августа и провёл несколько матчей Кубка России, а также сыграл на Кубке Медиалиги.

«Это я был, по сути, инициатором, чтобы он пришёл. Я его знаю по «Тандему». Сэк, я тебе хочу сказать, что ты красавец, хороший футболист. Думаю, не тяжело тебе будет найти команду. Жизнь продолжается, ты работяга, всё у тебя будет хорошо. Удачи тебе», – отметил главный тренер команды Виталий Дьяков.

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