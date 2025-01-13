Псковичей приглашают на литературно-художественную программу «От Рождества до Крещения»

19:56, 13 января 2025, ПАИ

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает всех желающих на литературно-художественную программу «От Рождества до Крещения». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Мероприятие состоится 15 января в 11:00 в актовом зале библиотеки.

Вокальный ансамбль «Околица» (руководитель Александр Закревский) представит зрителям колядные народные песнопения в академической обработке в трёх- и четырёхголосном изложении. Также в концерте примет участие детский фольклорный ансамбль «Славный городок» (детская музыкальная школа № 2, руководитель Ирина Никитина), который покажет обрядовую сторону рождественского праздника – христославов, колядовщиков.

На концерте прозвучат стихи, посвящённые Рождеству Христову. Музыкально-литературную композицию дополнят книжная выставка из фонда библиотеки и видеоряд с показом работ разных художников.

Добавим, мероприятие проводится ежегодно в рамках проекта отдела литературы по культуре и искусству «Сохраняя народные традиции».