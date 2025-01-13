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Есть ли будущее у бумажных газет, выразил своё мнение псковский журналист

Есть ли будущее у бумажных газет, выразил своё мнение псковский журналист, радиоведущий Анатолий Тиханов в эфире «Место встречи» на радио «7НЕБО».

«В День печати я скажу о печати. Говорят, что газета умирает. Ещё 20 лет назад об этом говорили, что бумажная газета уходит в цифру, в интернет. Я думаю, что это не так. Как в цифру ушли фотографии, когда не стало плёночных фотоаппаратов. Всё равно остаются люди, снимающие на плёнку. Им это интересно. А газета – это печатное издание, почти книга своего рода, что ли. Если её красиво сделать, хорошо сверстать и, главное, наполнить содержанием, то её приятно взять в руки, как книгу и буклет. Она будет!» – выразил своё мнение Анатолий Тиханов.

Отметим, карьера Анатолия Тиханова началась в 70-х годах прошлого века, и уже на протяжении 15 лет его голос звучит в радиоэфире. Был в командировках в Чечне, Югославии, в Москве во время распада СССР.

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