Псковичей приглашают посетить лекцию «Языковый борщевик: инвазия или вторжение?»

23:20, 13 января 2025, ПАИ

Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова приглашает всех желающих посетить лекцию кандидата филологических наук, доцента, члена Союза писателей России Татьяны Рыжовой «Языковый борщевик: инвазия или вторжение?». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Из пяти органов чувств одно утрачено почти безвозвратно – чувство родного языка. Но не всё ещё потеряно! Убедительно просим внести свой вклад в борьбу за чистоту русского языка и прийти на встречу», – говорится в анонсе мероприятия.

Лекция Татьяны Рыжовой состоится в региональном центре Президентской библиотеки 16 января. Начало в 16:00.

Встреча пройдёт в рамках лектория «Необычайная наука». Это совместный проект Псковской областной универсальной научной библиотеки и Союза учёных Псковской области.

Добавим, в первой части лекции речь пойдёт о заимствованных иностранных словах, которые получили широкое распространение в повседневной речи.