Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Влияющие на развитие депрессии факторы назвала врач-невролог

Депрессия – серьёзное расстройство, снижающее уровень жизни. О том, какие факторы влияют на развитие депрессии, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в интервью «Известиям».

Причины депрессии точно не изучены, но известно, что нарушается выработка нейромедиаторов дофамина, серотонина и норадреналина в головном мозге, которые отвечают за мотивацию, удовольствие, концентрацию внимания и обмен информацией между нервными клетками. Почему происходит сбой, неясно.

При этом врач уточнила, что развитию депрессии способствуют генетическая предрасположенность, хронический стресс, скудное питание, недостаток солнечного света, органические поражения головного мозга.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 января 2025

В Пскове подвели итоги работы студотрядов региона за 2024 год
13 января 2025

Обратно в СССР: платишинцы окунулись в атмосферу прошлого века
13 января 2025

Накануне старого Нового года прошла главная ёлка для выпускников Усвятской средней школы
13 января 2025

О налипании мокрого снега на провода предупреждают псковичей
13 января 2025

Какое исследование позволяет выявить предшествующие инсульту симптомы, рассказала псковский врач
13 января 2025

Михаил Ведерников поздравил сотрудников редакций и издательств с профессиональным праздником
13 января 2025

Расширенное совещание с активистами ТОС прошло в Печорском муниципальном округе
13 января 2025

Энергетики увеличили группировку сил и средств для ликвидации последствий циклона «Чарли» в Псковской области

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...