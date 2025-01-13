Влияющие на развитие депрессии факторы назвала врач-невролог
Депрессия – серьёзное расстройство, снижающее уровень жизни. О том, какие факторы влияют на развитие депрессии, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в интервью «Известиям».
Причины депрессии точно не изучены, но известно, что нарушается выработка нейромедиаторов дофамина, серотонина и норадреналина в головном мозге, которые отвечают за мотивацию, удовольствие, концентрацию внимания и обмен информацией между нервными клетками. Почему происходит сбой, неясно.
При этом врач уточнила, что развитию депрессии способствуют генетическая предрасположенность, хронический стресс, скудное питание, недостаток солнечного света, органические поражения головного мозга.
Накануне старого Нового года прошла главная ёлка для выпускников Усвятской средней школы
Какое исследование позволяет выявить предшествующие инсульту симптомы, рассказала псковский врач
Михаил Ведерников поздравил сотрудников редакций и издательств с профессиональным праздником