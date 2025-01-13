Влияющие на развитие депрессии факторы назвала врач-невролог

23:32, 13 января 2025, ПАИ

Депрессия – серьёзное расстройство, снижающее уровень жизни. О том, какие факторы влияют на развитие депрессии, рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в интервью «Известиям».

Причины депрессии точно не изучены, но известно, что нарушается выработка нейромедиаторов дофамина, серотонина и норадреналина в головном мозге, которые отвечают за мотивацию, удовольствие, концентрацию внимания и обмен информацией между нервными клетками. Почему происходит сбой, неясно.

При этом врач уточнила, что развитию депрессии способствуют генетическая предрасположенность, хронический стресс, скудное питание, недостаток солнечного света, органические поражения головного мозга.