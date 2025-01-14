​Больше 10 тысяч граждан России уехали из Латвии с весны 2022 года

08:15, 14 января 2025, ПАИ

​Больше 10 тысяч граждан России уехали из Латвии с весны 2022 года, сообщила глава управления по делам гражданства и миграции Майра Розе в эфире местного телеканала.

До начала 2022 года в Латвии проживала 51 тысяча россиян с временным или постоянным видом на жительство. По данным на начало 2025 года, их количество сократилось примерно до 41 тысячи человек. Оставшиеся в Латвии граждане России получили постоянный ВНЖ либо начали процесс легализации статуса, уточнила Розе.

Отъезд россиян из Латвии вызван ужесточением миграционного законодательства страны, по которому россияне должны сдавать экзамены по латышскому языку для продления ВНЖ.

Более чем у тысячи граждан России запросили объяснения, почему они не предоставили необходимые документы, 76 случаев завершились выдачей распоряжений о выезде. Покинули Латвию 25 человек, 13 распоряжений были оспорены или отменены, ещё 51 человек предоставил документы или начал процесс получения временного ВНЖ. В ведомстве отметили, что местонахождение примерно 140 граждан России остаётся неизвестным. Они могли покинуть страну без уведомления.