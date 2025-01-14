30 лет назад в Чечне погиб псковский оператор Валентин Янус

08:53, 14 января 2025, ПАИ

14 января 1995 года в Грозном (Чеченская Республика) погибли телеоператор ГТРК «Псков» Валентин Янус и помогавший ему в организации съёмок майор ВДВ Александр Осадчий.

Валентин Янус вместе с корреспондентом Борисом Шерстнёвым отправился в Грозный на съемки фильма «Необъявленная война», чтобы своими глазами увидеть и рассказать правду о боевых действиях и тяжелых военных буднях. Во время работы над фильмом оператора смертельно ранил снайпер.

В историю отечественной и мировой журналистики он вошёл как человек, снявший свою смерть. Тогда с ним погиб и майор ВДВ Александр Осадчий, который сопровождал группу.