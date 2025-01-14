На оборонном предприятии в Ярославской области предотвращён теракт с применением токсичных веществ

08:56, 14 января 2025, ПАИ

На оборонном предприятии в Ярославской области предотвращён теракт с применением токсичных веществ. Диверсию задумали спецслужбы Украины, сообщает РИА Новости.

Теракт должен был устроить гражданин России, который уже задержан ФСБ. Он должен был залить вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть химикат в воздуховоды автомобилей сотрудников предприятия.

Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.