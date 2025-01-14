Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Посвящённую полковнику Алексею Лисову музейную экспозицию открыли в Красногородской школе-интернате

В Красногородской школе-интернате «Агрошкола» при поддержке УФСБ России по Псковской области торжественно открыта музейная экспозиция, посвящённая выпускнику учреждения полковнику Алексею Лисову. Мероприятие приурочили к 85-летию со дня его рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Алексей Лисов родился в 1939 году. После гибели отца в годы Великой Отечественной войны и тяжёлой болезни матери он вместе с сестрой в 1951 году поступил в Красногородский детский дом.

В 1959 году окончил Ленинградское фармацевтическое училище. В том же году поступил на военную службу в Управление КГБ при Совете Министров СССР по Псковской области.

С 1959 по 1997 год полковник Алексей Лисов проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава управления, за высокий профессионализм в оперативно-служебной деятельности и достигнутые конкретные результаты неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

С 2005 по 2019 год он возглавлял Совет ветеранов УФСБ России по Псковской области. Умер Алексей Лисов 29 сентября 2019 года.

В рамках открытой в школе-интернате музейной экспозиции представлены биографические сведения о полковнике Алексее Лисове, а также фотографии из семейного архива. В рамках урока мужества педагоги школы-интерната рассказали учащимся о непростом жизненном пути своего выпускника, а ветераны управления поделились воспоминаниями о личных качествах коллеги.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Завершилось мероприятие совместным чаепитием.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 января 2025

Какую максимальную сумму пособия по беременности и родам могут получить россиянки в этом году
14 января 2025

Волонтёры работают на площадке «Поезда Победы» в Пскове
14 января 2025

Жители новостроек на улице Юности в Пскове борются с закладчиками
14 января 2025

Православный храм XV века газифицировали в Порхове
14 января 2025

30 лет назад в Чечне погиб псковский оператор Валентин Янус
14 января 2025

Эстонская партия предложила закрыть границу с Россией
14 января 2025

Старый Новый год отмечают в России
13 января 2025

В Пскове подвели итоги работы студотрядов региона за 2024 год

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...