Посвящённую полковнику Алексею Лисову музейную экспозицию открыли в Красногородской школе-интернате

09:30, 14 января 2025, ПАИ

В Красногородской школе-интернате «Агрошкола» при поддержке УФСБ России по Псковской области торжественно открыта музейная экспозиция, посвящённая выпускнику учреждения полковнику Алексею Лисову. Мероприятие приурочили к 85-летию со дня его рождения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Алексей Лисов родился в 1939 году. После гибели отца в годы Великой Отечественной войны и тяжёлой болезни матери он вместе с сестрой в 1951 году поступил в Красногородский детский дом.

В 1959 году окончил Ленинградское фармацевтическое училище. В том же году поступил на военную службу в Управление КГБ при Совете Министров СССР по Псковской области.

С 1959 по 1997 год полковник Алексей Лисов проходил службу на различных должностях оперативного и руководящего состава управления, за высокий профессионализм в оперативно-служебной деятельности и достигнутые конкретные результаты неоднократно поощрялся ведомственными наградами.

С 2005 по 2019 год он возглавлял Совет ветеранов УФСБ России по Псковской области. Умер Алексей Лисов 29 сентября 2019 года.

В рамках открытой в школе-интернате музейной экспозиции представлены биографические сведения о полковнике Алексее Лисове, а также фотографии из семейного архива. В рамках урока мужества педагоги школы-интерната рассказали учащимся о непростом жизненном пути своего выпускника, а ветераны управления поделились воспоминаниями о личных качествах коллеги.

Завершилось мероприятие совместным чаепитием.