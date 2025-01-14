Православный храм XV века газифицировали в Порхове
Собор Святителя Николая в Порхове подключили к сетям газоснабжения специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.
Для газификации объекта построили газопровод протяжённостью 120 метров. Объект отапливают с помощью теплогенерирующей установки наружного размещения. Ранее здание отапливали дровами.
Первое здание храма построили в 1412 году, нынешний собор был построен на его фундаменте в 1770 году.
«Газификация объекта обеспечит стабильную температуру в помещениях, что важно для сохранности здания и церковных реликвий», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.
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