Православный храм XV века газифицировали в Порхове

09:38, 14 января 2025, ПАИ

Собор Святителя Николая в Порхове подключили к сетям газоснабжения специалисты «Газпром газораспределение Псков», сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Для газификации объекта построили газопровод протяжённостью 120 метров. Объект отапливают с помощью теплогенерирующей установки наружного размещения. Ранее здание отапливали дровами.

Первое здание храма построили в 1412 году, нынешний собор был построен на его фундаменте в 1770 году.

«Газификация объекта обеспечит стабильную температуру в помещениях, что важно для сохранности здания и церковных реликвий», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.