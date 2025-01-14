«Васильев вечерок» пройдёт в Пскове 16 января

10:48, 14 января 2025, ПАИ

Вечёрка «Васильев вечерок» с ансамблем «Уграда» пройдёт в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, 10) в четверг, 16 января. Мероприятие начнётся в 18:30, сообщили ПАИ в культурном учреждении.

Посетителей ждут святочные забавы и игры («Редька», «Хрен», «Ремешки»), святочный хоровод «Царь за городом гуляет», песни, пляски и другие святочные чудеса.

Мероприятие платное. Подробности можно узнать по телефонам 75-38-22 и 66-39-37.