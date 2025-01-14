Первая ракетка России Даниил Медведев с трудом прошёл во второй круг Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев в тяжёлом матче выиграл у 418-й ракетки мира Касидиту Самрея из Таиланда – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2 в первом круге турнира «Большого шлема» Australian Open. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Матч продлился 3 часа 8 минут, во время которых Медведев выполнил 23 подачи навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов. У Касидиту Самрея четыре эйса, шесть двойных ошибок и два брейк-пойнта.
Во втором круге российский теннисист встретится с 121-й ракеткой мира американцем Лёнером Тином.
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