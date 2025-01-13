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Культура

День открытых дверей пройдёт в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове

День открытых дверей пройдёт в музее-квартире Юрия Спегальского 17 января, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

Фото Псковского музея-заповедника

17 января – день памяти Юрия Павловича Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства, много потрудившегося во славу своего родного города. Его имя тесно связано с возрождением древней псковской архитектуры.

Сейчас в музее-квартире находится выставка «Герой ненашего времени». Посетители смогут увидеть оттиски статей, фотографии и документы разных лет жизни ученого; рисунки и чертежи, выполненные архитектором; рабочие инструменты реставратора; вещи, изготовленные руками выдающегося псковича.

Адрес: Октябрьский проспект, д. 14, кв. 74. Телефоны для справок: 8 (8112) 66-33-11 или 8 (8112) 72-86-95.

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