День открытых дверей пройдёт в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове

11:37, 14 января 2025, ПАИ

День открытых дверей пройдёт в музее-квартире Юрия Спегальского 17 января, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

17 января – день памяти Юрия Павловича Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства, много потрудившегося во славу своего родного города. Его имя тесно связано с возрождением древней псковской архитектуры.

Сейчас в музее-квартире находится выставка «Герой ненашего времени». Посетители смогут увидеть оттиски статей, фотографии и документы разных лет жизни ученого; рисунки и чертежи, выполненные архитектором; рабочие инструменты реставратора; вещи, изготовленные руками выдающегося псковича.

Адрес: Октябрьский проспект, д. 14, кв. 74. Телефоны для справок: 8 (8112) 66-33-11 или 8 (8112) 72-86-95.