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Псковичка Елизавета Николаева завоевала два золота на первенстве СЗФО по лёгкой атлетике

Псковская легкоатлетка Елизавета Николаева завоевала две золотые медали на первенстве Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике, которое прошло в Ярославле с 10 по 13 января. Об этом сообщается в группе «Команда лёгкой атлетики» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Команда лёгкой атлетики» в соцсети «ВКонтакте»

Елизавета Николаева выиграла в возрастной категории среди спортсменок до 23 лет в беге на 3 000 метров (10:17,21) и 2 000 метров с препятствиями (6:48,30). Кроме того, среди псковичей победу в прыжках в высоту одержала Диана Григорьева с результатом 1,45 метра. Елизавета Гаврилова завоевала бронзу в беге на 2 000 метров с препятствиями, а Климентий Гроздов также стал третьим на этой дистанции.

Псковскую область представляли также великолучане, воспитанники спортшколы «Атлетика». Валерия Владимирова выиграла среди девушек до 20 лет в прыжках в длину, а также стала второй в тройном прыжке. Фёдор Бунделев завоевал бронзу в беге на дистанции 3 000 метров. Кроме того, тренер спортшколы Сергей Артамонов стал вторым в беге на 400 метров и третьим в беге на 800 метров.

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