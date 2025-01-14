Более 20% псковичей признают карьерные успехи своего партнёра

12:25, 14 января 2025, ПАИ

28 % опрошенных мужчин и 21 % женщин из Пскова признают карьерные успехи своего партнёра и считают себя одинаково успешными, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Каждая четвёртая псковичка уверена в том, что её партнёр достиг больших результатов в профессии, а 15 % мужчин признали, что профессиональный путь их жён развивается быстрее, чем у них. А о том, что карьера складывается успешнее, чем у второй половинки, заявили 28 % мужчин-респондентов и 15 % девушек.

Среди опрошенных, чья профессиональная деятельность складывается менее успешно, положительно оценивают достижения партнёра чаще псковички: 74 % женских голосов против 64 % мужских. Последние к достижениям своих подруг относятся нейтрально. Каждая 20-я участница опроса отрицательно настроена к продвижению мужа, так как зачастую все бытовые дела и забота о детях на них, рассказали женщины.