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Общество

Молодёжный центр Пскова приглашает на праздничные мероприятия ко Дню студента

25 января Псковский городской молодёжный центр организует мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню студента. В программе – интерактивные площадки, интеллектуальная викторина, кулинарный конкурс и квартирник с караоке, сообщили ПАИ организаторы.

Фото предоставлено городским молодёжным центром

Все мероприятия пройдут на двух площадках: в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б) и кафе-столовой «Стадион «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25). Вход бесплатный, участвовать могут не только студенты, но и молодёжь, независимо от учебного статуса.

Программа включает игры, виртуальные танцы и фотосессию, а также квиз, который проверит знания участников на разные молодёжные темы. Кульминацией станет традиционный кулинарный конкурс «Сытый студент», где любители кулинарии представят свои блюда на суд профессиональных шеф-поваров города. Завершит мероприятие квартирник с живой музыкой и караоке.

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее. Правила викторины и конкурса доступны в положении.

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