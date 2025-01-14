Молодёжный центр Пскова приглашает на праздничные мероприятия ко Дню студента

12:36, 14 января 2025, ПАИ

25 января Псковский городской молодёжный центр организует мероприятие, посвящённое Всероссийскому дню студента. В программе – интерактивные площадки, интеллектуальная викторина, кулинарный конкурс и квартирник с караоке, сообщили ПАИ организаторы.

Все мероприятия пройдут на двух площадках: в креативном пространстве «Лофт» (улица Спортивная, 1б) и кафе-столовой «Стадион «Машиностроитель» (улица Кузнецкая, 25). Вход бесплатный, участвовать могут не только студенты, но и молодёжь, независимо от учебного статуса.

Программа включает игры, виртуальные танцы и фотосессию, а также квиз, который проверит знания участников на разные молодёжные темы. Кульминацией станет традиционный кулинарный конкурс «Сытый студент», где любители кулинарии представят свои блюда на суд профессиональных шеф-поваров города. Завершит мероприятие квартирник с живой музыкой и караоке.

Для участия необходимо зарегистрироваться заранее. Правила викторины и конкурса доступны в положении.