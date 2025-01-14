Боксёры из Псковской области участвуют во всероссийских соревнованиях имени Николая Валуева

12:54, 14 января 2025, ПАИ

Боксёры из Псковской области участвуют во всероссийских соревнованиях среди спортсменов 15-16 лет на призы чемпиона мира Николая Валуева, которые проходят в Санкт-Петербурге с 13 по 18 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

Псковскую область на соревнованиях представляют псковичи и великолучане Макар Тенетко, Виктор Эвальд, Дмитрий Мурадян, Егор Громов и Алексей Седунов.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из 20 регионов страны, а СЗФО помимо участников из Псковской области представляют боксёры из Карелии.

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