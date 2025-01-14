Специальную фольклорную программу проведёт «Михайловское» 25 января

14:36, 14 января 2025, ПАИ

Специальную фольклорную программу проведёт Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 25 января. Мероприятие начнётся в 15:00 и пройдёт в рамках январской всероссийской акции «Музейная неделя», инициированной Министерством культуры РФ, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Как сообщает информационная служба музея, программа будет включать в себя сказку «Колобок» в исполнении самодеятельных артистов из работающего при «Михайловском» театре «Петрушкина баловня» и игровой фольклорный блок для детей. Местом проведения программы станет научно-культурный центр музея (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

Помимо этого, для адресатов акции – участников СВО и членов их семей в рамках «Музейной недели» (18–25 января) предусмотрено бесплатное посещение экскурсий по музеям-усадьбам и выставкам, развёрнутым в Пушкинском заповеднике.

«Музейные недели» в федеральных музеях страны проводят регулярно, напомнили в Пушкинском заповеднике. «Однако участники СВО и члены их семей всегда, а не только в рамках этих акций, имеют право на бесплатное посещение всех объектов Пушкинского заповедника, а также музейных программ», – подчеркнули в «Михайловском».

Бесплатные билеты на экскурсии, выставки и фольклорную программу можно получить в кассах музеев-усадеб и научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи – любые документы, подтверждающие родство, напомнили в учреждении.