Псковский и белорусский детские технопарки будут сотрудничать

14:45, 14 января 2025, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве подписано между детским технопарком «Кванториум. Псков» и Национальным детским технопарком в Белоруссии, сообщили ПАИ в псковском «Кванториуме».



Фото: Национальный детский технопарк в Белоруссии



Фото: Национальный детский технопарк в Белоруссии



Фото: Национальный детский технопарк в Белоруссии



Фото: Национальный детский технопарк в Белоруссии







Директор псковского «Кванториума» Надежда Григорьева и наставники Виктория Зарецкая, Александр Цветков и Игорь Лубягин посетили технопарк в Минске. Там они познакомились с учебными лабораториями, пообщались с учащимися, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о проектах, над которыми будут работать. Особое внимание уделили разработкам в области робототехники, авиакосмических технологий и виртуальной и дополненной реальности.

«Для нас подписание соглашения о сотрудничестве – важный шаг. Это позволит реализовывать совместные мероприятия, учиться друг у друга и расширять возможности для школьников наших стран», – отметила Надежда Григорьева.

В рамках подписанного соглашения планируются совместные форматы не только для детей, но и для педагогов.