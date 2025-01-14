Псковский и белорусский детские технопарки будут сотрудничать
Соглашение о сотрудничестве подписано между детским технопарком «Кванториум. Псков» и Национальным детским технопарком в Белоруссии, сообщили ПАИ в псковском «Кванториуме».
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Фото: Национальный детский технопарк в Белоруссии
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Фото: Национальный детский технопарк в Белоруссии
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Фото: Национальный детский технопарк в Белоруссии
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Фото: Национальный детский технопарк в Белоруссии
Директор псковского «Кванториума» Надежда Григорьева и наставники Виктория Зарецкая, Александр Цветков и Игорь Лубягин посетили технопарк в Минске. Там они познакомились с учебными лабораториями, пообщались с учащимися, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о проектах, над которыми будут работать. Особое внимание уделили разработкам в области робототехники, авиакосмических технологий и виртуальной и дополненной реальности.
«Для нас подписание соглашения о сотрудничестве – важный шаг. Это позволит реализовывать совместные мероприятия, учиться друг у друга и расширять возможности для школьников наших стран», – отметила Надежда Григорьева.
В рамках подписанного соглашения планируются совместные форматы не только для детей, но и для педагогов.
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