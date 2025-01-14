Основатель сети маникюрных салонов из Пскова намерен масштабировать бизнес на Великий Новгород

15:11, 14 января 2025, ПАИ

Сеть маникюрных салонов, работающая в Пскове, появится в Великом Новгороде. О планах по масштабированию бизнеса рассказал основатель сети салонов маникюра и педикюра «Миндаль» Григорий Щесняк в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в понедельник, 13 января.

«В этом году мы из Пскова хотим «перетащиться» в Великий Новгород – он у нас первый город в нашей экспансии», – отметил гость эфира, заявив, что хочет проверить построенную им бизнес-модель и в другом городе, хотя в Пскове есть потенциал для открытия четвёртого салона. «В прошлом году мы хотели открыться в другом городе, но боялись, что не потянем расходы, но в 2025 году мы очень твёрдо стоим на ногах», – заверил Григорий Щесняк.

В 2024 году предпринимателю удалось увеличить доходы в два раза, несмотря на высокую конкуренцию, рост затрат на расходные материалы и оплату труда мастеров. «Увеличить доходы помогло поднятие цен на услуги и количественный рост – мы открыли новые площади – в прошлом году они выросли где-то на 100 квадратных метров», – подчеркнул бизнесмен. На данный момент под шефством Григория Щесняка находится три салона общей площадью более 400 квадратных метров. Ежемесячно 40 мастеров, благодаря более чем 20 рабочим местам, принимают более 1 500 клиентов.