Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский драмтеатр вернётся к работе 20 января

Труппа Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина ушла на каникулы. Показ спектаклей в театре возобновится 20 января, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

В январе театр предлагает зрителям обратить внимание на спектакли большой сцены: 21 и 22 января – «Мой не мой» (по пьесе Андрея Иванова «С училища»), 28 января – «Морфий» (Михаил Булгаков), 31 января – «Смерть Тарелкина» (Александр Сухово-Кобылин). Кроме того, 26 января в 150-й раз будет сыгран беби-спектакль «Год жирафа».

Продажи билетов открыты и на спектакли февраля, марта и апреля. В афишах – последние премьеры театра «Маленькие трагедии» (Александр Пушкин), вечер романса «Перекрёсток», спектакль «Записки нервного капельдинера». В апреле состоится премьера спектакля «Каинова печать».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 января 2025

Стали известны прототипы имён псковских барсиков в мультфильме
14 января 2025

Псковичи от 25 до 45 лет активнее остальных избирателей пользуются дистанционным электронным голосованием
14 января 2025

Лица, мгновения, жесты войны: «Поезд Победы» прибыл в Псков
14 января 2025

Игорь Сопов: Политическая активность псковичей растёт из года в год
14 января 2025

Более 6,5 тысячи человек посетило праздничные спектакли Псковского драмтеатра
14 января 2025

Псковский и белорусский детские технопарки будут сотрудничать
14 января 2025

Визит членов УИК жители Псковской области воспринимают как возможность получить полезную информацию о выборах - Игорь Сопов
14 января 2025

Глава Пскова: «Поезд Победы» позволяет донести до молодого поколения важность истории

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...