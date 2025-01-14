Псковский драмтеатр вернётся к работе 20 января
Труппа Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина ушла на каникулы. Показ спектаклей в театре возобновится 20 января, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.
В январе театр предлагает зрителям обратить внимание на спектакли большой сцены: 21 и 22 января – «Мой не мой» (по пьесе Андрея Иванова «С училища»), 28 января – «Морфий» (Михаил Булгаков), 31 января – «Смерть Тарелкина» (Александр Сухово-Кобылин). Кроме того, 26 января в 150-й раз будет сыгран беби-спектакль «Год жирафа».
Продажи билетов открыты и на спектакли февраля, марта и апреля. В афишах – последние премьеры театра «Маленькие трагедии» (Александр Пушкин), вечер романса «Перекрёсток», спектакль «Записки нервного капельдинера». В апреле состоится премьера спектакля «Каинова печать».
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