Вторая ракетка России Андрей Рублёв выбыл в первом круге Australian Open

15:23, 14 января 2025, ПАИ

Вторая ракетка России Андрей Рублёв в первом матче турнира «Большого шлема» Australian Open проиграл 112-й ракетке мира бразильцу Жоао Фонсеке – 6:7, 3:6, 6:7, передаёт корреспондент ПАИ.

Матч продлился 2 часа 26 минут, за которые Рублёв сделал 13 эйсов против 14 у Фонсеки, допустил пять двойных ошибок, в то время как бразилец ошибся лишь единожды, а также Рублёв реализовал один брейк-пойнт.

Для бразильского теннисиста это уже 14-я победа подряд в туре.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».