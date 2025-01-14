Женщинам назвали идеальную высоту каблука

18:09, 14 января 2025, ПАИ

Высота каблука не должна превышать пять-шесть сантиметров, иначе это может негативно сказаться на кровообращении в икроножной мышце, объяснила РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.

Обувь с плоской подошвой также вредна, но при этом каблук не должен быть слишком высоким, подчеркнула специалист по диагностике и лечению венозных заболеваний.

Высота каблука должна быть три-пять сантиметров, так как во время хождения на высоких каблуках, превышающих пять-шесть сантиметров, напрягается икроножная мышца, из-за чего в ней ухудшается кровоток, пояснила флеболог.

Если нагрузка на сосуды из-за высоких каблуков будет постоянной, это может привести к развитию варикозной болезни. Кроме того, в венах начинает накапливаться кровь, что вызывает у человека усталость, боль и тяжесть в ногах, заключила специалист.