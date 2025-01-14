Более двух тысяч случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

16:34, 14 января 2025, ПАИ

2 129 случаев ОРВИ выявили в Псковской области с 6 по 12 января, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Доля детей младше 14 лет среди заболевших составляет 55,4 %. В Пскове зарегистрировано 937 случаев ОРВИ, что соответствует 44 % от общего числа случаев в Псковской области.

Заболеваемость ОРВИ в основном вызвана вирусами, не относящимися к гриппу, с преобладанием риновирусов. Однако был зафиксирован первый случай лабораторно подтверждённого гриппа A (H1N1), отметили в пресс-службе.