Первый случай свиного гриппа выявили в Псковской области

16:39, 14 января 2025, ПАИ

Первый случай лабораторно подтверждённого свиного гриппа – гриппа A (H1N1) – выявили в Псковской области в этом году, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Вирус гриппа A (H1N1) легко передаётся от человека к человеку и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

К заболеванию предрасположены маленькие дети, беременные женщины, пожилые и люди, страдающие хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой, диабетом) и с ослабленным иммунитетом.

Чтобы избежать заражения, нужно в первую очередь соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни, избегать контакта с больными людьми, стараться носить маску в общественных местах.