Воду привезли жителям плюсской деревни, где бушевал «Чарли»

18:40, 14 января 2025, ПАИ

Воду доставили жителям деревни Лющик Плюсского муниципального округа. Местные жители были без воды из-за циклона «Чарли», который обрушился на регион. При отключении электричества возникли проблемы с водоснабжением, сообщает газета «Плюсский край».



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»



Фото: газета «Плюсский край»















Заместитель главы администрации Плюсского муниципального округа Андрей Волос и водитель Сергей Боровков привезли воду из соседней деревни Андромер, где благодаря федеральному проекту «Чистая вода» сделали водозабор и сети холодного водоснабжения.

Всего в деревне Лющик живёт 29 человек. Для них привезли шесть бочек по 65 литров.

Напомним, что над восстановлением линий электропередачи в Псковской области работают не только местные бригады энергетиков, но и дополнительные бригады из соседних регионов.