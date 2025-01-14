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Общество

Эпидемиологическую ситуацию в регионе обсудили в правительстве Псковской области

Вопросы эпидемиологической ситуации на территории региона обсудили на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 14 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В Псковской области за период с 14 по 20 января 2025 года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) снизилась на 7,3 % по сравнению с предыдущей неделей.

О текущей эпидемиологической ситуации в регионе доложила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. Она отметила, что обстановка в области остаётся стабильной. Заболеваемость ОРВИ за неделю составила 36,22 на 10 тысяч населения. Всего было зарегистрировано более 2 100 случаев. При этом показатель заболеваемости на 50 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отметила, что на данный момент уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных категориях не превышает эпидемических значений.

Особое внимание следует уделить профилактике заболеваний, которая включает в себя стандартные меры предосторожности, рекомендуемые для всех ОРВИ, подчеркнула Елена Припутенко.

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