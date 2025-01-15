Псковская детская областная больница вошла во Всероссийскую книгу почёта

08:10, 15 января 2025, ПАИ

Псковская детская областная клиническая больница вошла в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Реестр издается ежегодно на протяжении 15 лет. Книга почёта формируется совместно с государственными и муниципальными органами власти и исключительно на основании их рекомендаций.

В неё включаются наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые своей работой способствуют всестороннему развитию территории и повышению эффективности своей отрасли.