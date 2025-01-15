Как нельзя лечить табачную зависимость, рассказали россиянам

08:40, 15 января 2025, ПАИ

Научное сообщество не рекомендует использовать гипноз, иглорефлексотерапию и гомеопатию для лечения табачной зависимости, а также электронные сигареты. Это следует из клинических рекомендаций «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака (никотина). Синдром зависимости от табака и синдром отмены у взрослых», пишут РИА Новости.

В документе, опубликованном в рубрикаторе клинических рекомендаций Минздрава РФ, указано, что средства аверсивной терапии, такие как ополаскиватели для рта, изменяющие вкус сигаретного дыма, а также методы с недоказанной эффективностью: краниальная электростимуляция, фитотерапия и гомеопатия, гипноз, нормобарическая гипокситерапия, иглорефлексотерапия не рекомендуется использовать для лечения зависимости от табака и никотинсодержащих продуктов.

Также не стоит применять бездымные табачные изделия и электронные сигареты как способ борьбы с табачной зависимостью, поскольку отсутствуют научные доказательства их положительного влияния на здоровье, отмечается в тексте.

Подход к лечению никотиновой зависимости должен учитывать уровень готовности пациента к отказу от никотина и включать фармакотерапию и когнитивно-поведенческую терапию, которые могут применяться как по отдельности, так и в сочетании.