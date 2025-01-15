Органист-виртуоз даст концерт в Пскове

09:41, 15 января 2025, ПАИ

19 января в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове начнется концерт органной музыки «Виртуозный орган», сообщили ПАИ организаторы.

В концерте примет участие органист-виртуоз Сергей Буслов, выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова на кафедре органа и клавесина, лауреат всероссийских и международных фортепианных и органных конкурсов.

В концерте прозвучат духовные и светские произведения немецкого композитора и органиста эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, итальянского композитора XVII-XVIII века и скрипача-виртуоза, создателя жанра сольного инструментального концерта Антонио Лучо Вивальди, австрийского композитора-импровизатора и музыканта-виртуоза XVIII века Иоганна Хризостома Вольфганга Амадея Моцарта, французского композитора XIX века и основоположника французской оперетты Жака Оффенбаха, аргентинского композитора, исследователя народной музыки и традиционных ритмов Южной Америки Ариэля Рамиреса и чешского композитора и органиста-импровизатора XX века Петра Эбена.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 60 минут, без антракта.

Храм находится на улице Плехановский Посад, 64.