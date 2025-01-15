До +5 градусов ожидается в Псковской области 16 января

10:21, 15 января 2025, ПАИ

16 января в Псковской области ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС.

Днем местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью 0...-3 градуса, днем +1...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.