Подросток попал под колёса автомобиля в Псковском районе

10:25, 15 января 2025, ПАИ

16-летний подросток попал под колёса автомобиля в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

У деревни водитель автомобиля допустил наезд на пешехода. После чего транспортное средство опрокинулось в кювет. Юноша госпитализирован в медучреждение, водитель от медпомощи отказался.

На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.