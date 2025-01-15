Подросток попал под колёса автомобиля в Псковском районе
16-летний подросток попал под колёса автомобиля в Псковском районе, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
У деревни водитель автомобиля допустил наезд на пешехода. После чего транспортное средство опрокинулось в кювет. Юноша госпитализирован в медучреждение, водитель от медпомощи отказался.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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