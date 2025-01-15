50% жителей СЗФО намерены посвятить 2025 год семье, а не работе

10:42, 15 января 2025, ПАИ

50 % опрошенных жителей СЗФО в этом году намерены посвятить себя семье, а не карьере, рассказали ПАИ аналитики hh.ru.

Семья наиболее важна для респондентов от 25 до 44 лет, а доля таких людей заметно выросла – в 2023 году она составляла менее 40 %.

Ещё 56 % участников опроса рассказали, что будут уделять активное внимание своей карьере – с 2023 года этот показатель упал на 9 %. Развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин: 59 % и 55 % соответственно.

Больше остальных намерены развивать свою карьеру сотрудники сферы искусства и развлечений – таких 77 %, 66 % специалистов информационных технологий и 65 % представителей сферы туризма.

Саморазвитие, как важную цель на 2025 год, ставят перед собой 38 % опрошенных, а большинство из них – женщины: 42 % женских голосов против 35 % мужских. У 34 % людей в приоритете здоровье, у 19 % – хобби, у 18 % – образование, у 15 % – спорт и у 9 % – друзья.