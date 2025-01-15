Россия увеличила импорт куриных яиц почти в два раза

11:55, 15 января 2025, ПАИ

По итогам 2024 года Россия увеличила импорт куриных яиц до 818,5 тысячи штук, что в 1,6 раза превышает показатели 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Основными поставщиками куриных яиц на российский рынок стали Белоруссия, импорт из которой вырос на 39 %, до 710,5 тысячи штук яиц, Турция, из которой было доставлено 44,3 тысячи штук яиц, и Азербайджан, поставки из которого выросли в 40,6 раза, до 48,7 тысячи штук яиц.

Ранее сообщалось, что экспорт китайских мандаринов в Россию вырос на 73 % с января по ноябрь 2024 года.