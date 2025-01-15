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Общество

Программа «Гостиничное дело» филиала ПсковГУ прошла госаккредитацию

Филиал ПсковГУ в Великих Луках успешно прошёл государственную аккредитацию образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело». Соответствующее распоряжение размещено на сайте Рособрнадзора.

Администрация ПсковГУ выразила благодарность коллективу филиала вуза за проделанную работу и достигнутые результаты, подчеркнули в пресс-службе университета.

Напомним, аккредитация подтверждает соответствие качества образования аккредитационным показателям и гарантирует высокий уровень обучения студентов.

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