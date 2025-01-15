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Общество

С 27 января по 7 февраля в ПсковГУ можно подать заявления о переводе из других вузов

С 27 января по 7 февраля в ПсковГУ будут принимать заявления о зачислении в порядке перевода из других вузов, а также о переводе внутри университета с одной основной образовательной программы на другую или с одной формы обучения на другую. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото пресс-службы ПсковГУ

В эти же сроки можно подать документы на восстановление для продолжения обучения. Приём заявлений для повторного прохождения государственной итоговой аттестации завершится не позднее 30 апреля.

К заявлению в обязательном порядке прикладывается актуальная справка о периоде обучения (с оценками). Справку необходимо заказать своевременно.

Срок подачи заявлений по переводу с платного обучения на бесплатное – до 5 февраля. Это заявление подается исключительно в дирекции института, где реализуется образовательная программа.

Вакантные места можно посмотреть здесь. Данные обновятся ближе к дате подачи заявлений.

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