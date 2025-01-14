Владимир Крамник предположил, что среди 30 лучших шахматистов мира пятеро используют читы в онлайн-игре

12:40, 15 января 2025, ПАИ

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подозревает в читерстве лучших шахматистов мира. Об этом он написал в своих соцсетях.

Прославленный шахматист заявил, что, исходя из статистики, он способен показать реальные масштабы онлайн-читерства в шахматах.

Согласно приведённым данным, среди игроков с рейтингом ФИДЕ 2 700 пунктов и выше нет причин считать, что в онлайн-шахматы играют нечестно восемь таких игроков. Возможно, но неясно, что пользуются сторонними подсказками шесть спортсменов. А «вероятно читерили» пятеро из 30 лучших шахматистов планеты.

Отметим, что сейчас в мировом рейтинге только 30 спортсменов имеют рейтинг ФИДЕ 2 700 пунктов и выше.

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