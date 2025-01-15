Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Зеленский: Зарплата врачей скорой помощи выросла на 12%

Средняя зарплата российских врачей скорой помощи в 2024 году выросла на 12 %, а оплата труда среднего медицинского персонала – на 14 %, сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме РФ.

Фото: ПАИ

В 44 регионах рост зарплаты специалистов составил 10–38 %, а заработные платы среднего медперсонала выросли на 10–35 % в 58 регионах страны, отметил Зеленский.

В 2025 году в рамках программы государственной гарантии на скорую помощь дополнительно направят 30 миллиардов рублей, что позволит увеличить объём денежных средств до 215 миллиардов рублей, уточнил первый заместитель министра здравоохранения.

С 1 марта 2023 года профессионалы начали получать специальные социальные выплаты, а с 2024 года эти выплаты были увеличены отдельным категориям медработников, напомнил Владимир Зеленский. Так, в прошлом году соцвыплаты получили 1,127 миллиона работников медицины – на их осуществление было направлено 219 миллиардов рублей, а на увеличенные выплаты в 2024 году дополнительно направили 100 миллиардов рублей.

За первые девять месяцев прошлого года число российских врачей выросло на две тысячи человек, а среднего медперсонала – на 2,2 тысячи человек, заключил первый замминистра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 января 2025

О реализации нацпроекта «Кадры» в Псковской области рассказала Олеся Сергеева
15 января 2025

Псковские энергетики показали, как после сильных снегопадов пробираются к ЛЭП на технике МЧС. Видео
15 января 2025

Более 250 ярмарок вакансий прошло в Псковской области за год
15 января 2025

Выдержки, настойчивости и терпения пожелал псковским следователям Михаил Ведерников
15 января 2025

В Пскове прошла церемония спецгашения марки в честь 175-летия со дня рождения Софьи Ковалевской
15 января 2025

Количество избирателей посчитали в Псковской области
15 января 2025

Владимир Зеленский: Зарплата врачей скорой помощи выросла на 12%
15 января 2025

С 27 января по 7 февраля в ПсковГУ можно подать заявления о переводе из других вузов

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...