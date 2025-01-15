Владимир Зеленский: Зарплата врачей скорой помощи выросла на 12%

12:48, 15 января 2025, ПАИ

Средняя зарплата российских врачей скорой помощи в 2024 году выросла на 12 %, а оплата труда среднего медицинского персонала – на 14 %, сообщил первый заместитель министра здравоохранения России Владимир Зеленский на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме РФ.

В 44 регионах рост зарплаты специалистов составил 10–38 %, а заработные платы среднего медперсонала выросли на 10–35 % в 58 регионах страны, отметил Зеленский.

В 2025 году в рамках программы государственной гарантии на скорую помощь дополнительно направят 30 миллиардов рублей, что позволит увеличить объём денежных средств до 215 миллиардов рублей, уточнил первый заместитель министра здравоохранения.

С 1 марта 2023 года профессионалы начали получать специальные социальные выплаты, а с 2024 года эти выплаты были увеличены отдельным категориям медработников, напомнил Владимир Зеленский. Так, в прошлом году соцвыплаты получили 1,127 миллиона работников медицины – на их осуществление было направлено 219 миллиардов рублей, а на увеличенные выплаты в 2024 году дополнительно направили 100 миллиардов рублей.

За первые девять месяцев прошлого года число российских врачей выросло на две тысячи человек, а среднего медперсонала – на 2,2 тысячи человек, заключил первый замминистра.