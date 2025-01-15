Количество избирателей посчитали в Псковской области
Установлена численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.
Численность избирателей, зарегистрированных в Псковской области по состоянию на 1 января 2025 года, составила 498 891 человек.
Напомним, что 13 избирательных кампаний пройдёт в Псковской области в 2025 году.
Вчера, 14 января, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. В эфире глава облизбиркома подвёл итоги работы в 2024 году и обозначил ключевые избирательные кампании в новом году. Подробнее смотрите здесь.
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