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Культура

«Люмос максима!»: дирижёр Алексей Репников пригласил псковичей на концерт с саундтреками из «Гарри Поттера»

Дирижер Алексей Репников пригласил псковичей на концерт «Гарри Поттер», который состоится 18 января в 17:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Симфонический оркестр Псковской области исполнит музыку из кинофильмов о Гарри Поттере, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции.

«Композитор Джон Уильямс создал саундтрек, который стал воплощением магии и приключений, вызывая восторг у зрителей всех возрастов. Симфонический оркестр Псковской области подарит вам атмосферу любимого фильма и позволит вновь окунуться в волшебный мир Хогвартса», - обещают в ТКД.

Билеты можно купить в кассе и на сайте филармонии.

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