Псковская область попала в топ-5 по количеству отдыхающих в санаториях
В санаториях Псковской области осенью отдохнули семь тысяч человек. По этому показателю регион вошёл в пятёрку лидеров в Северо-Западном федеральном округе, сообщает сайт санатории-России.рф.
В первую пятёрку популярности по числу отдохнувших в санаториях СЗФО вошли также Калининградская область, Санкт-Петербург, Новгородская и Вологодская области.
Всего в санаториях на Северо-Западе России минувшей осенью отдохнули почти 100 тысяч человек.
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