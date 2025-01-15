Псковская область попала в топ-5 по количеству отдыхающих в санаториях

15:27, 15 января 2025, ПАИ

В санаториях Псковской области осенью отдохнули семь тысяч человек. По этому показателю регион вошёл в пятёрку лидеров в Северо-Западном федеральном округе, сообщает сайт санатории-России.рф.

В первую пятёрку популярности по числу отдохнувших в санаториях СЗФО вошли также Калининградская область, Санкт-Петербург, Новгородская и Вологодская области.

Всего в санаториях на Северо-Западе России минувшей осенью отдохнули почти 100 тысяч человек.