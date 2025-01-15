Наркокурьера из Вологды судят в Псковской области

16:50, 15 января 2025, ПАИ

Дедовичский районный суд начал рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей в отношении уроженца Вологды, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В декабре 2022 года мужчина через «Телеграм» получил от неизвестного задание транспортировать больше килограмма наркотиков из Дедовичского района в Вологду. Это наркотическое вещество назначалось для создания тайников-закладок с целью последующего сбыта потребителям.

Мужчина прибыл в Дедовичский район, где забрал пакет с наркотиками и погрузил в салон своего автомобиля. На обратном пути курьера задержала полиция.