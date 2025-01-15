В Псковской области судебный пристав ​получила условный срок за хищения на сумму более 1 млн рублей

17:16, 15 января 2025, ПАИ

Бывшая руководитель отделения судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов получила условный срок за хищения на сумму более 1 млн рублей, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Она обвинялась в четырёх эпизодах хищения имущества с использованием своего служебного положения. Женщина полностью признала вину в совершенных преступлениях, раскаялась и возместила ущерб.

Суд приговорил её к лишению свободы на 3,5 года со штрафом в 150 тысяч рублей. Наказание суд постановил считать условным.