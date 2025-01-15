Борис Елкин поздравил псковских следователей с профессиональным праздником

17:55, 15 января 2025, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников и ветеранов регионального СУ СК России с Днём образования Следственного комитета России.

«Ваши усилия по раскрытию преступлений и расследованию особо сложных дел вносят неоценимый вклад в безопасность псковичей и нашего города. Стоя на страже закона и справедливости, вы проявляете высочайший профессионализм, мужество и ответственность. Желаю вам успехов в службе, стойкости в преодолении трудностей и новых достижений на этом благородном пути. Благодаря вам мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне!» – написал Борис Елкин в своём Telegram-канале.