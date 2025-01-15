В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова реставраторы приступили к подготовке к работам со сводами и стенами внутри здания

19:45, 15 января 2025, ПАИ

В Серафимовском приделе Троицкого собора Пскова реставраторы приступили к подготовке к работам со сводами и стенами внутри здания. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Подрядная организация выполняет монтаж лесов для доступа к поверхности потолков и сводов для реставрации кладки, сшивки трещин, вычинки и реставрации швов.

Масштабная реставрация проводится впервые. Выполнены работы по демонтажу полов до уровня исторических, укреплены стены и фундаменты, удалена штукатурка со стен. Впервые в новейшее время специалисты получили доступ к подземным галереям. С древнейших времён известно об устроенных там усыпальницах псковских князей.

«Работа уникальная по своей сложности, проводится при участии археологов, авторского надзора и организаций, контролирующих качество выполняемых работ», – отметили специалисты.