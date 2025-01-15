Порядка 13 млн рублей в пользу энергетической компании помогли взыскать с должников псковские судебные приставы
Энергетическая компания инициировала судебное разбирательство против одного из своих клиентов за неуплату потребления электроэнергии. Ответчик заключил договор о подаче электроэнергии, однако не выполнил свои обязательства по оплате, в результате чего образовалась задолженность более 13 миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Компания была вынуждена обратиться в Арбитражный суд Псковской области.
На основании исполнительного документа судебные приставы Островского и Пыталовского районов возбудили в отношении должника исполнительное производство.
Поскольку в добровольный срок задолженность не была погашена, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и применил комплекс мер принудительного исполнения.
Также сотрудник органа принудительного исполнения предупредил директора организации об уголовной ответственности.
Чтобы избежать уголовной ответственности, должник оплатил задолженность в полном объёме. В связи с этим исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
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