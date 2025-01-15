Жилой дом, баня и хозпостройки сгорели в Опочке
Возгорание бани, жилого дома и хозпостройки произошло у интерната в Школьном переулке в Опочке сегодня, 15 января. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
К прибытию пожарных было открытое горение. Пожарные подразделения спасают соседние строения, в том числе дома. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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