Жилой дом, баня и хозпостройки сгорели в Опочке

20:37, 15 января 2025, ПАИ

Возгорание бани, жилого дома и хозпостройки произошло у интерната в Школьном переулке в Опочке сегодня, 15 января. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

К прибытию пожарных было открытое горение. Пожарные подразделения спасают соседние строения, в том числе дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.