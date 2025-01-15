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Происшествия

Тело пенсионера обнаружили в горевшем доме в Гдовском районе

Возгорание частного дома произошло в деревне Раскопель Гдовского района. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

К прибытию пожарных подразделений дом и сарай полыхали открытым огнём. По предварительным данным, в строении находился 77-летний хозяин дома.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники полиции, следственно-оперативная группа. Обстоятельства возгорания и причины гибели пенсионера выясняются.

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