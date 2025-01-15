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Спорт

Рабочая группа обсудила развитие воздушно-силовой атлетики в Псковской области

Развитие уличной культуры и спорта в Псковской области обсудила рабочая группа на первом заседании, которое состоялось в Доме молодёжи сегодня, 15 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В состав группы вошли представители органов исполнительной власти, курирующие сферы спорта, молодёжной политики и образования, а также молодёжных и общественных организаций.

Уличная культура в Псковской области активно развивается, появились официальные виды спорта, признанные Минспортом, заметила врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова. «Сформирован план совместных мероприятий. Воздушно-силовая атлетика существует не только как вид спорта. Это и определённая субкультура. Этой тематике посвящены различные проекты общественных организаций, например «Движения первых», – сказала она.

В Псковской области создали региональное отделение Федерации воздушно-силовой атлетики России. Галина Овсова подчеркнула, что основная задача – сделать вид спорта официальным, чтобы проводить соревнования, а спортсмены могли получать разряды. «Недавно мы открыли секцию воздушно-силовой атлетики на базе спортшколы «Олимп». У нас начинается этап официального развития этого вида спорта», – объявила врио председателя комитета по спорту Псковской области.

Участники рабочей группы обсудили план реализации мероприятий по развитию воздушно-силовой атлетики в регионе, рассмотрели возможности сотрудничества с различными организациями. «Наша задача – вовлечь аудиторию в спорт и физическую активность через понятные и интересные для них области. Внутри воздушно-силовой атлетики есть несколько направлений, которые доступны и понятны взрослым и детям», – резюмировал президент Федерации воздушно-силовой атлетики России Павел Смоляков.

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